- Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026

Publié le Samedi 7 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Prêt à crier ?

Le neuvième épisode de la saga Resident Evil a été annoncé pour le 27 février 2026. Il va falloir reporter vos vacances au ski. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Mon petit doigt me dit qu'une version Nintendo Switch 2 n'est pas à exclure.Développé sur le moteur de Capcom, le Re Engine, il nous promet, dixit les développeurs, un réalisme à couper le souffle, des détails poussés à l'extrême, comme les goutelettes de sueur qui dégoulinent sur le visage et, globalement, un rendu à vous glacer le sang tellement il sera immersif.Le jeu vous renvoie à Raccoon City, à l'origine de toute l'histoire.Une première bande-annonce a été dévoilée. La voici.