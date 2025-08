SQUARE ENIX ANNONCE OCTOPATH TRAVELER 0 ET THE ADVENTURES OF ELLIOT: THE MILLENNIUM TALES SUR CONSOLES ET PC

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

2 RPG qui RPègent

Pendant le Nintendo Direct, SQUARE ENIX a dévoilé 2 nouveaux jeux en développement au sein de son studio interne, Team Asano. Tout d’abord,, un RPG au tour par tour, en HD-2D. Il s’agit d’une histoire indépendante se déroulant avant OCTOPATH TRAVELER et disponible le 4 décembre 2025. Puisun tout nouveau action RPG à un joueur, proposant un récit audacieux, une exploration approfondie, une personnalisation avancée et des combats dynamiques intenses.Dansles joueurs vivront une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra. Le jeu reprend des éléments phare de la licence et, pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction. L’histoire, qui est basée sur le jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of the Continent, ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu. Les fans de la licence apprécieront le retour de l’iconique style HD-2D, la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.sera disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et PC via Steam est une nouvelle aventure fantastique se déroulant dans le monde de Philabieldia, une terre hostile envahie par des bêtes féroces. Quand de mystérieuses ruines sont découvertes juste au-delà des murs protecteurs du royaume d’Huther, le seul bastion de l’humanité, un jeune aventurier nommé Elliot et son acolyte féérique Faie, entreprennent un périlleux voyage qui se déploiera à travers le tissu de l'espace et du temps.sera disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S, et PC via Steam.