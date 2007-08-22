Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira
STORY OF SEASONS: Grand Bazaar désormais disponible
Tout donner pour épouser le DILFÉtablissez votre ferme à Zéphyria et redonnez vie au vieux bazar. Montez votre étal, vendez le fruit de vos récoltes et de vos élevages et rencontrez de sympathiques habitants. L'amitié et l'amour resserreront bientôt les liens d'une communauté prospère.
STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est un RPG casual de gestion et de simulation de vente et de récoltes. Le bazar de Zéphyria, autrefois l'un des plus grands au monde, attirait acheteurs et marchands des quatre coins de la planète. Mais aujourd'hui, le bazar compte plus de mauvaises herbes que de visiteurs. C'est à vous qu'il revient de lui redonner sa gloire d'antan ! Élevez du bétail, cultivez des plantations, concoctez des mets uniques et vendez vos biens sur votre propre stand du bazar. De nouveaux objets et services seront disponibles au fil de son développement pour vous permettre d'améliorer votre exploitation. Contribuez à rendre sa prospérité au bazar pour que Zéphyria renaisse de ses cendres.
STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est un jeu développé par Marvelous Inc. et édité par XSEED Games, Marvelous USA, Inc. et Marvelous Europe. Le je est disponible depuis le 27 Août 2025 sur PC via Steam, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au prix de 49,99€.
