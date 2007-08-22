Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Horigami arrive en début Septembre
Vous allez devoir vous plier en quatre !Les studios Bandai Namco Singapore et l'éditeur Kakehashi Games ont confirmé aujourd'hui que leur jeu de plateforme et d'action inspiré de l'origami, Hirogami, sortira comme prévu le 3 septembre sur Steam, Epic Games et PS5.
Après avoir été présenté au PlayStation State of Play, au Future Games Show Summer Showcase et à la Gamescom, le jeu ne changera pas de date de sortie. Suite à l'annonce de la sortie de Hollow Knight: Silksong, plusieurs studios ont reporté la sortie de leur jeu, mais Hirogami est prêt à faire face à la concurrence.
Hirogami est un jeu d'action et de plateforme en 3D dont l'univers s'inspire de l'art de l'origami. Chaque élément du jeu a été pensé pour capturer la nature fragile et tactile d'un monde de papier. Le tout est porté par un récit mêlant action et nostalgie.
Une puissante cohorte de créatures numériques, le Fléau, envahit le monde et détruit le fragile équilibre naturel. Incarnez Hiro, un artiste énigmatique de l'origami, et partez en mission pour purifier les habitants et ramener la paix. Explorez le monde, transformez-vous en feuille de papier pour vous laisser porter par le vent ou en avion de papier pour traverser les gouffres.
Découvrez de nouvelles formes animales pour vous déplacer, résoudre des énigmes et vaincre vos ennemis. En tatou, roulez à travers les obstacles. En singe, sautez de cime en cime. En grenouille, bondissez vers des hauteurs inatteignables.
Repoussez le Fléau avec l'éventail de papier d'Hiro ou en utilisant une variété de pouvoirs de papier pour attaquer vos ennemis. Enfin, profitez d'une ambiance sonore relaxante, composée d'instruments traditionnels japonais qui s'adaptent à la diversité des environnements de Hirogami.
