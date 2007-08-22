Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Lost Skies est en accès anticipé
Vivez une une aventure incroyable à travers les cieux !Lost Skies, le célèbre jeu de survie en coopération développé par Bossa Studios et édité par Humble Gmeas, quittera son accès anticipé pour sa version 1.0 le 17 septembre sur Steam. Les joueurs vétérans comme les novices pourront s'envoler vers l'inconnu. Après une mise à jour majeure et de nombreuses améliorations apportées pendant l'accès anticipé, Lost Skies est enfin prêt à prendre d'assaut le ciel.
Dans Lost Skies, explorez le monde avec un groupe de cinq amis maximum, découvrez des technologies oubliées et des indices laissés par d'anciennes civilisations. Vous construirez et améliorerez un dirigeable qui vous servira de base et de vaisseau de combat pour affronter les Séraphins, de colossales créatures du ciel. Le jeu propose un grappin, des wingsuits et des planeurs pour plus de liberté.
En 2017, Bossa Games avait sorti Worlds Adrift en accès anticipé. Bien que le jeu n'ait jamais atteint sa version 1.0, l'équipe a décidé de s'appuyer sur les bases solides de ce projet pour en faire un successeur spirituel. Le concepteur principal du jeu, Luke Williams, a déclaré : « Lost Skies est une occasion unique pour un concepteur. Nous voulions améliorer les éléments que les joueurs ont aimés dans Worlds Adrift, comme l'exploration des îles et la construction d'un vaisseau. Nous avons aussi ajouté des boss gigantesques. Nous avons travaillé avec notre communauté pendant les trois dernières années pour créer un jeu qui puisse plaire aux joueurs pendant des années. »
La petite, mais talentueuse équipe de Bossa Games, connue pour Surgeon Simulator et I Am Fish, a travaillé sans relâche pour que Lost Skies soit la meilleure expérience possible pour les anciens comme pour les nouveaux joueurs. Le jeu a des mécanismes de jeu amusants, comme le grappin. Certains joueurs le considèrent même comme le meilleur système de grappin, rivalisant avec les jeux AAA.
