Digimon Story Time Stranger: une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 28 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Attrapez les tous

Plongez dans une aventure qui vous conduira au-delà des frontières du monde des humains et du Digimonde. Rencontrez et faites évoluer de nombreux Digimon différents et entraînez-les pour livrer des combats palpitants au tour par tour.est un jeu de rôle où vous pouvez entraîner votre propre équipe de monstres afin de combattre à ses côtés. Apprenez-en plus sur les liens qui unissent les humains et les Digimon au cours d'une quête épique afin de percer le mystère derrière l'apocalypse qui menace le monde. Tokyo, Japon. Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve huit ans dans le passé... Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin.Le studio nous propose une bande annonce en mode histoire pour en découvrir plus sur l'univers du jeu.sortira le 3 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Le jeu est développpé par Media.Vision Inc. et édité par Bandai Namco Entertainment Inc.