Send Help : survie psychopathe sur une île déserte

Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quand Robinson harcèle Vendredi

Nouveau film signé Sam Raimi (Evil Dead, Spide-Man...), Send Help est ce que Tom Hanks aurait pu devenir s'il était psychopathe et qu'il avait échoué sur une île déserte avec quelqu'un d'autre, dans son film Seul au monde.Send Help, c'est l'histoire de Linda, harcelée et malmenée par son patron antipathique, Bradley. Mais alors qu'ils font un voyage d'affaire, leur avion s'abîme en mer.Linda se réveille sur une île abandonnée. Et Bradley est le seul autre survivant du crash.Dotée de sérieuses compétences de survie, Linda va permettre à Bradley de rester en vie. Mais à quel prix ?Sortie prévue au cinéma pour le 28 janvier. Un film avec Rachel McAdams, Dylan O’Brien et un sanglier.