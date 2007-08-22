Dernières actus
Pokemon Go change son système d...
(TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nin...
Running Man : la nouvelle bande-...
Painkiller, le reboot du FPS cul...
Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Before Exit : Gas Station, un jeu qui va fermer
Un jeu qui sent l'essenceAprès avoir sorti l'année dernière Before Exit: Supermarket, le petit studio indépendant Take IT Studio remet le couvert avec Before Exit : Gas Station.
Le jeu est comme son grand-frère sur PC, via Steam, et il est annoncé pour le 23 octobre sur PS5.
Vous incarnez un employé d'une petite station service paumée. Vous devez faire en sorte que la nuit se passe bien. Et pour ça, il faut fermer la station après avoir éteint les lumières, jeté retardataires, nettoyé chaque trace, chaque saleté... bref, tout vérifier. Tout.
Sinon vous êtes viré.
Un jeu tout de même un petit peu flippant.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- C.Viper débarque dans Street Fighter 6
- Kaamelott Deuxième volet (partie 1) : découvrez un extrait inédit
- Chiklet’s Human Products : vengez les poulets, mangez des humains !
- Cauldron arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre
- 1000xRESIST annoncé pour le 4 novembre
- BALL x PIT, un roguelite façon casse-briques
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)