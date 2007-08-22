Dernières actus
Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Kritter: Defend Together, un Tower Defense coopératif
A plusieurs, la mort est plus folleTower Defense prévu pour une sortie début 2026, Kritter: Defend Together est développé par le petit studio indépendant LJF Games. Il sortira sur Steam. Et ça tombe bien parce qu'une démo gratuite est actuellement téléchargeble pour tester le jeu.
Vous allez, en solo ou jusqu'à 4 joueurs, tenter de sauver votre vaisseau spatial échoué sur une planète hostile. Vague après vague, des hordes d'ennemis vous attaquent et il faut les repousser. Vous incarnez un Kritter, un petit robot de défense.
A la fin de chaque vague, vous bénéficiez d'un bonus. A vous de choisir une attaque plus forte, plus de ressources pour construire, des soins...
3 types de Kritter seront disponibles : défenseur, ingénieur ou traqueur. Chacun avec ses armes, ses compétences, ses spécificités...
A découvrir en vidéo.
