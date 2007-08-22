PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de Septembre

Publié le Jeudi 28 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Plutôt sympa

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 30 juillet.

Voici la liste des jeux..
  • Psychonauts 2 | PS4
  • Stardew Valley | PS4
  • Viewfinder | PS4, PS5

 

 
