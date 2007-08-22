Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Deadly Days: Roadtrip , bientôt en accès anticipé
Embarquez dans un road trip mortel !Sidekick Publishing et le développeur Pixelsplit sont ravis d'annoncer que Deadly Days: Roadtrip, un jeu qui mélange survie chaotique, roguelike de zombies et gestion d'inventaire, sortira en accès anticipé sur Steam le 22 septembre 2025. Des clés pour l'accès anticipé et des interviews des développeurs sont disponibles sur demande.
Cette annonce fait suite à une apparition remarquée à la Gamescom 2025, où Deadly Days: Roadtrip était jouable sur PC au sein de la Pro Arena et présenté sur scène. Lors de l'événement, les fans ont pu découvrir une collaboration spéciale avec Knabe Kola, la nouvelle marque de boisson de l'univers de HandOfBlood en partenariat avec INSTINCT3.
Les visiteurs de la Gamescom ont participé à une chasse au trésor pour débloquer Präsident Knabe, le célèbre personnage de HandOfBlood, ainsi qu'un objet exclusif : une canette de Knabe Kola. Face à la forte demande, Pixelsplit et Sidekick Publishing ont décidé de rendre cette collaboration accessible à tous les joueurs du monde entier. Dès le jour du lancement en accès anticipé, les joueurs pourront utiliser un code spécial pour débloquer Präsident Knabe et son objet Knabe Kola en jeu.
Pour le plus grand plaisir des fans, une nouvelle bande-annonce a fait ses débuts au FIND YOUR NEXT GAME (FYNG) Show de Gamestar à la Gamescom. On y aperçoit plusieurs des survivants loufoques que les joueurs pourront recruter au cours de leur roadtrip post-apocalyptique.
