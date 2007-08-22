Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
The Last Caretaker arrive en accès anticipé
Faites renaître l'humanité !Channel 37 est ravi de dévoiler une nouvelle bande-annonce de gameplay pour The Last Caretaker, son jeu de survie et de construction très attendu. Le jeu vous emmène dans un vaste monde océanique où vous devrez récupérer des technologies perdues pour assurer l'avenir de l'humanité. Le trailer présente des séquences de jeu et des environnements inédits, qui donnent un aperçu de la profondeur du jeu.
Dans The Last Caretaker, vous incarnez la dernière machine réveillée. Votre mission : sauver le futur de l'humanité en transportant des graines humaines de la Terre vers les colonies spatiales. Le jeu propose une histoire riche, où vous découvrirez pourquoi vous avez été réveillé, ce qu'il est advenu de ceux qui vous ont précédé et, surtout, ce que signifie vraiment être humain.
The Last Caretaker est une version du jeu de survie et de construction qui propose un système de crafting modulaire et un système de combat basé sur les ressources. La gestion de ces ressources est la clé de votre survie. Vous décidez de ce que vous créez et de la quantité que vous utilisez. Le jeu propose un vaste monde océanique rempli de structures abandonnées, de laboratoires mystérieux et des derniers ports de l'humanité.
Le monde est votre casse : démanteler des structures abandonnées et des machines pour récupérer des ressources et crafter des armes, des outils ou des réseaux électriques.
The Last Caretaker sortira en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store en 2025, puis sur consoles. Pour suivre le développement du jeu, vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch de Channel 37, où des livestreams hebdomadaires sont organisés.
