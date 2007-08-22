Dernières actus
Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Al...
Hopper et le trésor de barbe-pi...
JDM: Japanese Drift Master annon...
PlayStation Plus : Encore plus d...
Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles, un nouveau jeu signé Quantic Dream
Mage tes mortsSpellcasters Chronicles est un nouveau jeu signé Quantic Dream, son premier jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe. Il est prévu sur PC. D'ailleurs, une bêta fermée aura lieu sur PC (Steam) d’ici la fin de l’année 2025.
Le jeu est jouable en équipe 3v3. Chaque partie se joue en 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend.
Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Spellcasters Chronicles, un nouveau jeu signé Quantic Dream
- Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles
- Hopper et le trésor de barbe-pique est sorti
- JDM: Japanese Drift Master annoncé sur consoles
- Légendes Pokémon : Z-A est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
- C.Viper débarque dans Street Fighter 6
- Kaamelott Deuxième volet (partie 1) : découvrez un extrait inédit
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)