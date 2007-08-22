- Spellcasters Chronicles, un nouveau jeu signé Quantic Dream

Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mage tes morts

Spellcasters Chronicles est un nouveau jeu signé Quantic Dream, son premier jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe. Il est prévu sur PC. D'ailleurs, une bêta fermée aura lieu sur PC (Steam) d’ici la fin de l’année 2025.Le jeu est jouable en équipe 3v3. Chaque partie se joue en 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend.Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.On vous laisse découvrir ça en vidéo :