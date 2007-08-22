PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en octobre

Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en octobre

Y'a des trucs chouettes

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 octobre :

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Silent Hill 2 | PS5
  • Until Dawn| PS5
  • V Rising | PS5
  • Yakuza: Like a Dragon| PS5, PS4
  • Poppy Playtime: Chapitre 1| PS5, PS4
  • As Dusk Falls | PS5, PS4
  • Wizard with a Gun | PS5
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Tekken 3| PS5, PS4

 

 
image

 

 

 

 

