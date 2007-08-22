Dernières actus
Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en octobre
Y'a des trucs chouettesComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 octobre :
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Silent Hill 2 | PS5
- Until Dawn| PS5
- V Rising | PS5
- Yakuza: Like a Dragon| PS5, PS4
- Poppy Playtime: Chapitre 1| PS5, PS4
- As Dusk Falls | PS5, PS4
- Wizard with a Gun | PS5
- Tekken 3| PS5, PS4
