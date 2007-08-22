Dernières actus
Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Hopper et le trésor de barbe-pique est sorti
L'aventure aux grandes oreillesN-Zone, un studio belge, vient de sortir Hopper et le trésor de barbe-pique (Chickenhare and the treasure of Spiking-Beard en anglais), un petit jeu d'action-aventure. Il est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PC et le sera dans les prochains jours sur Xbox Series.
Vous allez découvrir l'histoire de 3 héros : Hopper, Meg, et Archie. Ils doivent retrouver les 7 cristaux avant Barbe-Pique et sauver les Royaumes.
Au menu, des casse-tête, des énigmes, de l'action, des plateformes à franchir...
Hopper peut planer grâce à ses oreilles, Archie peut briser des structures et Meg est experte en arts martiaux.
Le jeu s'inscrit dans la série des films d'animation Hopper, dont le dernier opus en date est sortie avant-hier au cinéma.
