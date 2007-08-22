Dernières actus
Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Légendes Pokémon : Z-A est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
Attrape-moi si tu peuxNintendo vient de sortir son Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch.et Nintendo Switch 2. Le jeu vous entraîne à Illumis, alors que la ville est en plein réaménagement pour permettre aux humains et aux Pokémons de vivre ensemble.
Une fois arrivé sur place, vous vous liez d'amitié avec Germignon, Gruikui ou Kaiminus.
Vous parcourrez les rues ou les campagnes environnantes pour capturer des Pokémons. Certains devront être approchés de manière subtile (notamment par derrière) pour qu'ils ne s'enfuient pas quand ils vous apperçoivent. Alors que la journée sera destinée à l'exploration d'endroit plus sauvages, la nuit, des combats entre dresseurs sont organisés dans la ville.
Les Pokémons se déplacent en temps réel. La Méga-évolution est aussi disponible pour certains.
