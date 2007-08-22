- 1000xRESIST annoncé pour le 4 novembre

Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

1000xRESIST, prouve que tu EXISTES

Développé par Sunset Visitor et édité par Fellow Traveller, 1000xRESIST sort sur Xbox Series et PS5 le 4 novembre prochain. Il sera aussi disponible via le Xbox Game Pass. C'est un jeu d'aventure narratif.Le jeu vous envoie dans 1000 ans, alors que la fin de l'humanité est proche. Une mystérieuse race extraterrestre, les Occupants, ont débarqué et propagé une terrible maladie, anéantissant la quasi-totalité des humains.Les survivants se terrent et sont au service de la Mère-de-Toutes, qui règne en maître sur la nouvelle société. Vous êtes Iris, une des six soeurs, chargée de l'observation et ayant accès à tous les souvenirs de la Mère-de-Toutes. Quand une de vos soeurs est exécutée après avoir accusé la Mère-de-Toutes d'avoir menti, vous décidez de mener votre enquête...Le jeu est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch. Il débarque sur consoles avec une nouvelle traduction française.