Dernières actus
Dstroy 2 : un Bomberman pour 202...
(TEST) Beneath (PC, PS5, Xbox Se...
Le GeForce RTX Battlefield REDSE...
Gang of Frogs : un shoot de gren...
Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Clean Up Earth : soutenez la WWF avec une nouvelle démo
Ça ne vous coûtera rienClean Up Earth est un jeu développé par Magic Pockets. Il sortira sur PC, sur Steam, au premier trimestre 2026. C'est, comme son nom l'indique, un jeu à tendance écolo.
Vous allez être envoyé dans les endroits les plus emblématiques de la nature comme des plages, des oasis...avec un aspirateur high-tech entièrement personnalisable (vous pourrezlé développer au fil de vos réussites et de l'argent récolté),vous devrez nettoyer ces endroits et recycler les déchets, pour restaurer la beauté naturelle des lieux.
Il sera possible de jouer en solo, avec 3 amis ou sur des cartes partagées avec 10 joueurs.
Le 8 décembre sort une nouvelle démo. Les joueurs qui nettoieront des déchets sur le plus grand niveau du jeu contribueront à augmenter la cagnotte reversée par Magic Pockets à l'association WWF.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)