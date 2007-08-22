Dernières actus
Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Gang of Frogs : un shoot de grenouilles en coop
Le Playtest dans deux joursDéveloppé par Aska Studios, un studio islandais, Gang of Frogs est un shoot en coop dans lequel vous allez incarner une grenouille hors-la-loi. Vous allez affronter des hordes d'insectes dans un monde cyberpunk, futuriste, où vous allez avoir besoin de toutes vos armes pour faire place nette.
Croa.
Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer votre équipement et devenir encore plus létal.
Le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu'à 4.
Bonne nouvelle : un playtest est prévu à partir du 5 décembre et durera une semaine. Pour y participer, allez sur Steam. Le jeu est d'ailleurs prévu uniquement sur PC. Sortie en 2026.
