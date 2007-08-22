- Le GeForce RTX Battlefield REDSEC Challenge en live sur Twitch le 14 décembre

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ces pseudos ?

Réservez votre dimanche 14 décembre au soir. Parce que ça va chier des bulles. Et des balles. La France, l’Espagne et l’Italie s'affronteront dans le GeForce RTX Battlefield REDSEC Challenge, une rencontre à suivre en direct sur Twitch de 19h à 22h30.Au menu, les joueurs au pseudos moins inspirés que leurs compétences en FPS, ZeratoR, JulietteArz, HyP et Gius, défieront nos deux pays amis.Outre bénéficier des offres spéciales sur les GeForce RTX Série 50, les fans pourront tenter leur chance dans un jeu concours dont le gros lot est un PC Portable HP OMEN 16 équipé d’une RTX 5070 Ti Laptop GPU ainsi que deux cartes graphiques PNY GeForce RTX 5070 Ti et PALIT GeForce RTX 5060 Ti.Retrouvez tous les bons plans de PCComponentes sur la page dédiée de l’évènement : Battlefield REDSEC Challenge