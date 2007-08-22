Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition sort le 15 décembre

Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu de plateformes à l'ancienne

Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition sortira le 15 décembre prochain. Il sera disponible sur PC, via Steam, sur PS5, Nintendo Switch 1 & 2.Le jeu est signé Limited Run Games.Il s'agit d'un jeu de plateformes à l'ancienne. Graphismes pixellisées façon années 90, textures surannées, gameplay à l'ancienne...On retrouve Tombi et son ami Zippo qui partent à la recherche de la petite amie de Tombi, Tabby. Elle a été enlevée par un méchant cochon. Vous allez donc devoir traverser les niveaux, sauter, courir, et bien entendu combattre les méchants cochons.137 missions sont prévues dans cette édition... donc une sacrée durée de vie supposée...