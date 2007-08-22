Dernières actus
Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Forestrike, un beat'em up roguelite de kung-fu
Les poings en avantPrenez un beat'em up à l'ancienne, dans lequel vous allez incarner Yu, un spécialiste des arts martiaux dont le but est d'aller libérer l'Empereur, aux mains d'un Amiral maléfique.
Pour vaincre les ennemis trop puissants, Yu devra entrer en "préméditation". Une médidation qui le prépare au combat, à l'abri dans son esprit.
Plus Yu gagnera de combats, plus il deviendra puissant. Chaque défaite sera l'occasion d'apprendre...
A la façon d'un roguelite, quand vous perdrez la partie, vous pourrez améliorer votre panoplie de coups, les rendre plus efficaces et repartir au combat.
Forestrike est développé par Skeleton Studio et est édité par Devolver Digital. Il vient de sortir sur PC, via Steam, et sur Nintendo Switch. Il est proposé à moins de 10 €.
Une démo est disponible.
