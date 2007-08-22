Dernières actus
Tomba! 2: The Evil Swine Return ...
Clean Up Earth : soutenez la WWF...
Dstroy 2 : un Bomberman pour 202...
(TEST) Beneath (PC, PS5, Xbox Se...
Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
007 First Light dévoile un carnet de développeurs
Toujours intéressantO Interactive et Amazon MGM Studios sortiront 007 First Light sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est prévu pour le 27 mars 2026.
Ce sera, on vous le rappelle, l'occasion de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il débute comme second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
Les développeurs ont sorti... un carnet de développeurs. Vous y découvrirez les coulisses de création du jeu. Dans ce premier épisode, Andreas Krogh, Directeur du gameplay, et Thomas Pulluello, Senior Level Designer,,expliquent comment l’équipe d’IOI a créé ce jeune James Bond.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)