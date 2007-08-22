007 First Light dévoile un carnet de développeurs

Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Toujours intéressant

O Interactive et Amazon MGM Studios sortiront 007 First Light sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est prévu pour le 27 mars 2026.Ce sera, on vous le rappelle, l'occasion de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il débute comme second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Les développeurs ont sorti... un carnet de développeurs. Vous y découvrirez les coulisses de création du jeu. Dans ce premier épisode, Andreas Krogh, Directeur du gameplay, et Thomas Pulluello, Senior Level Designer,,expliquent comment l’équipe d’IOI a créé ce jeune James Bond.