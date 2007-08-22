Dernières actus
Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
BALL x PIT, un roguelite façon casse-briques
Arkanoid ?Développé par un seul homme, Kenny Sun, et édité par Devolver Digital, Ball X Pit est un roguelite mâtiné de casse-briques, avec des éléments de gestion de base.
Dans une ambiance Fantasy, vous allez devoir affronter des hordes de monstres, dans un gouffre sans fin. A vous de les combattre, de récupérer des ressources et des munitions, d'améliorer votre équipement... et progresser encore et encore.
70 bâtiments sont disponibles pour créer votre base, vous ajoutant des bonus ou de nouveuax personnages, avec la possibilité d'automatiser certaines tâches.
Au fil de votre progression, de nouveaux biomes, de nouveaux décors seront à explorer, de nouveaux monstres seront à combattre... et de nouveaux bonus seront à récupérer, bien entendu.
Le jeu vient de sortir sur PC, Xbox Series, Nintendo Switch et PS5.
