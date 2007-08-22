Dernières actus
(TEST) Senua’s Saga: Hellblade...
DremWorks Gabby's Dollhouse: Rea...
Lost Skies est en accès anticip...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Dying Light: The Beast, un trailer avec l'histoire de kyle
On avait dit plus serré les menottesVous êtes Kyle Crane. Après avoir été enlevé par le baron et torturé au nom de la science pendant des années, vous êtes parvenu à vous échapper. Mais vos cicatrices sont encore là. Livré à vous-même aux confins de votre humanité avec un ADN mi-humain, mi-zombie, vous luttez pour contrôler la bête qui est en vous et le conflit interne qui l'accompagne.
À mi-chemin entre un monde ouvert et un jeu d'action et de survival horror, Dying Light: The Beast se déroule dans la magnifique, mais dangereuse vallée de Castor Woods, où les zombies ont remplacé les touristes. Pour vaincre votre ravisseur, vous devrez former des alliances fragiles et manier les options de combat et de déplacement de votre arsenal. Mais ne foncez pas tête baissée : dehors, chaque pas est une véritable lutte pour la survie. À la tombée de la nuit, la tension s'intensifie et les horreurs tapies dans l'ombre se révèlent. Glissez-vous dans la peau de Kyle Crane, un héros hors du commun dont l’ADN oscille entre celui d’un survivant hargneux et... Celui d’une bête incontrôlable. Alternez entre deux styles de jeu et découvrez l’intense conflit interne de notre héros, tiraillé entre son humanité et ses instincts bestiaux qui, une fois maîtrisés, lui permettront de révéler son plein potentiel.
Dying Light: The Beast est un jeu développé et édité par Techland. Le jeu sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 17 septembre 2025.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)