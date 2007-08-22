Dernières actus
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
The Knightling est enfin sorti
Devenez le héro dont le royaume a besoinSaber Interactive et le studio indépendant Twirlbound sont heureux d'annoncer la sortie de The Knightling, un nouveau jeu d'action et d'aventure fantastique. Dans ce jeu, vous incarnez un petit héros au grand bouclier et au grand cœur. Lorsque le légendaire protecteur, Sir Lionstone, disparaît mystérieusement, c'est à son apprenti de prendre la relève et de devenir le champion dont les gens ont besoin. The Knightling est maintenant disponible sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S.
Vous incarnez l'Écuyer, un jeune apprenti chevalier dont la détermination et la loyauté le poussent à partir à la recherche de son mentor. Équipé d'un simple bouclier, vous devrez mettre à profit votre entraînement et améliorer vos compétences pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin, aider les citoyens dans le besoin et prouver que vous êtes digne de porter le titre de chevalier.
Avec pour seul compagnon le bouclier de Sir Lionstone, qui renferme un mystérieux élément appelé « Callyrium », l'Écuyer devra en exploiter la puissance pour espérer devenir le prochain héros légendaire. Utilisez la puissance défensive du bouclier pour bloquer et parer les attaques de vos ennemis, puis profitez des ouvertures pour les achever avec des attaques et des combos puissants.
Embarquez pour un voyage à travers les nombreuses régions de Clesseia et ne vous inquiétez pas, car le pouvoir de votre bouclier est là pour vous aider ! Les louanges d'un peuple reconnaissant vous permettront d'améliorer votre arsenal, et les diverses capacités de déplacement du bouclier vous feront progresser en toute simplicité. Avec un tel pouvoir, rien ne vous empêchera de sillonner ces régions à votre guise !
L'édition standard de The Knightling est disponible au prix de 29,99 €. Une édition Deluxe est également disponible au prix de 34,99 €. Elle inclut le jeu de base, ainsi que des objets cosmétiques exclusifs pour votre héros et son bouclier, Magnustego. Vous pouvez défendre le royaume avec les couleurs dorées et exotiques Albamare, et éclairer le chemin de la justice avec un ruban spécial pour la lanterne de votre personnage.
