Publié le Vendredi 29 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
The Lonesome Guild: Une sortie le 23 octobre 2025
Entre genshin et pokémonDans un monde rongé par la solitude, seule l'amitié peut apporter une lueur d'espoir et changer le cours des choses.
The Lonesome Guild est un action-RPG top-down solo qui met l'accent sur l’amitié. Embarquez dans une aventure épique en incarnant Ghost, un esprit qui se réveille sans aucun souvenir. Le monde est plongé dans la solitude et un mystérieux brouillard ne cesse de se répandre, corrompant tout sur son passage. C'est à vous de tisser les liens entre ces âmes égarées, même si elles se rencontrent pour la toute première fois. Dans cet improbable groupe d'amis, chacun à sa propre histoire, ses bizarreries, ses motivations et ses capacités. Alternez librement entre les personnages au cours de l'exploration et des combats pour naviguer dans Etere, résoudre des énigmes et vaincre vos ennemis. Les relations sont le cœur et l'âme de The Lonesome Guild. En tissant des liens plus forts, vous débloquez de nouvelles capacités et combos. C’est dans la force de chacun de ses membres que réside la puissance du groupe ; découvrez le passé de vos nouveaux amis et aidez-les à trouver la paix. Débloquez des quêtes secondaires et de nouvelles capacités lors de moments authentiques partagés autour du feu de camp. Ensemble, nous sommes invincibles
The Lonesome Guild est un jeu développé par Tiny Bull Studios et édité par Don't Nod. Le jeu sortira sur PC via Steam, Xbox Series et Playstation 5 le 23 Octobre prochain.
