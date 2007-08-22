Dernières actus
Karate Survivor est sorti sur co...
Davy x Jones : Désormais dispon...
The Knightling est enfin sorti
The Lonesome Guild: Une sortie l...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Battlefield 6 dévoile ses fonctionnalités sur PC
Ça claqueL'expérience de guerre totale ultime. Participez à des combats d'infanterie intenses aux quatre coins du monde. Dominez les cieux dans des combats aériens. Démolissez votre environnement pour profiter d'un avantage stratégique. Exercez un contrôle total sur chaque action et mouvement grâce au système de combat kinesthésique. Dans une guerre de chars, d'avions de chasse et d'arsenaux massifs, le plus redoutable, c'est votre escouade. Bienvenue dans Battlefield 6.
Aujourd'hui, EA nous donne plus d'informations sur les apports PC du jeu. On y retrouve des visuels 4K avec des taux de rafraîchissement illimités pour l'une des expériences de tir à la première personne les plus fluides et performantes disponibles, Plus de 600 options de personnalisation sur PC (HDR, ATH, mise à l’échelle de l'ATH, icônes ATH et réticule, paramètres caméra, manettes, configurations de manette, périphériques d'entrée, retour haptique, mode streamer et mode incognito, etc). Il y a également une prise en charge des écrants ultra larges et le jeu est protégé par Javelin Anticheat. On y retrouve aussi une compatibilité Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 et AMD FSR 4. Ces fonctionnalités PC seront disponibles en parallèle du mode Portal, un bac à sable immense où créateurs de contenu et joueur·euse·s pourront repousser les limites de Battlefield et prendre le contrôle sur l'environnement du jeu en déplaçant, échelonnant et dupliquant des objets comme jamais auparavant.
Pour en savoir plus vous pouvez regarder la bande annonce.
Battle Field 6 est un jeu développé par Battlefield Studios et édité par Electronic Arts. Le jeu sera disponible le 10Octobre 2025 sur PC via Steam mais aussi sur PS5 et Xbox series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)