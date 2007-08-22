Dernières actus
Tennis Manager 25 : MY PLAYER ar...
Légendes Pokémon : Z-A annonce...
Campus Life : sortira le 15 Sept...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Transport Fever 3 est prévu pour 2026
Concevez et bâtissez le réseau de vos rêves !Après le succès de la présentation de Transport Fever 3 à la Gamescom 2025, Urban Games a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay sur les aspects logistiques et industriels du jeu. Cette seconde vidéo montre le système de fret et le système industriel qui ont été repensés pour une meilleure intégration. Avec Transport Fever 3, Urban Games vise à créer un formidable jeu de gestion, tout en restant fidèle à la série.
À travers un siècle d'histoire du transport, Transport Fever 3 met le joueur au défi de bâtir un empire complexe. De l'ère des locomotives à vapeur à celle des hélicoptères et des avions de ligne modernes, ce nouvel opus met l'accent sur la gestion et l'économie.
Le système industriel a été entièrement repensé pour offrir de nouvelles possibilités. Les villes ont de nouveaux besoins au fil du temps, ce qui oblige les chaînes de production à s'adapter. Au début, il suffit de livrer des légumes, mais les demandes évoluent ensuite vers des produits plus complexes comme des livres, qui nécessitent des papeteries et des imprimeries. Ce nouveau système demande une planification stratégique solide pour garantir la bonne connexion des villes aux produits qu'elles demandent. Les entreprises se développeront naturellement grâce aux nouvelles mécaniques de terrain, et la prospection permettra aux joueurs de découvrir de nouvelles sources de matières premières.
Transport Fever 3 sortira en 2026 sur Steam, Epic Games, PS5 et Xbox Series XIS.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)