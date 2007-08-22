Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 30 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Plutôt sympa

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir les jeux Steam qui sont en soldes pour quelques heures. Cette fois-ci encore, quelques perles à prix cassés, certains vraiment très intéressants, et même un jeu gratuit à essayer jusqu'à dimanche soir.

Les soldes du week-end sur Steam, ce sont :
  • No Man's Sky
  • Nightingale
  • Unrailed 2: Back on Track
  • Griftlands
  • Space Engineers
  • SCUM
  • Ultros
  • Darkest Dungeon® II
  • Craftomation 101: Programming & Craft
  • Streets of Rage 4
  • The Exit 8 + Platform 8
  • Satisfactory
  • Enshrouded
  • The Riftbreaker
  • Medieval Dynasty
  • Little Kitty, Big City
  • Red Dead Redemption 2

Les jeux SEGA sont en soldes :
  • Total War: WARHAMMER III
  • Persona 3 Reload
  • Metaphor: ReFantazio
  • Persona 5 Royal
  • Total War: WARHAMMER II
  • Two Point Museum
  • Shin Megami Tensei V: Vengeance
  • Alien: Isolation
  • Total War: THREE KINGDOMS
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Like a Dragon: Infinite Wealth
  • SONIC X SHADOW GENERATIONS
  • Total War: WARHAMMER
  • Sonic Frontiers
  • Total War: ROME II - Emperor Edition
  • Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
  • Lost Judgment
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • Persona 4 Golden
  • Two Point Hospital
  • Persona® 5 Strikers
  • Two Point Campus
  • Like a Dragon: Ishin!
  • Yakuza 0

 

 
image

 

 

 

 

