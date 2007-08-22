Dernières actus
(TEST) Kirby et le monde oublié...
DRAGON BALL: Sparking! ZERO arri...
Transport Fever 3 est prévu pou...
Publié le Samedi 30 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Steam : les soldes du week-end
Plutôt sympaComme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir les jeux Steam qui sont en soldes pour quelques heures. Cette fois-ci encore, quelques perles à prix cassés, certains vraiment très intéressants, et même un jeu gratuit à essayer jusqu'à dimanche soir.
Les soldes du week-end sur Steam, ce sont :
- No Man's Sky
- Nightingale
- Unrailed 2: Back on Track
- Griftlands
- Space Engineers
- SCUM
- Ultros
- Darkest Dungeon® II
- Craftomation 101: Programming & Craft
- Streets of Rage 4
- The Exit 8 + Platform 8
- Satisfactory
- Enshrouded
- The Riftbreaker
- Medieval Dynasty
- Little Kitty, Big City
- Red Dead Redemption 2
Les jeux SEGA sont en soldes :
- Total War: WARHAMMER III
- Persona 3 Reload
- Metaphor: ReFantazio
- Persona 5 Royal
- Total War: WARHAMMER II
- Two Point Museum
- Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Alien: Isolation
- Total War: THREE KINGDOMS
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- SONIC X SHADOW GENERATIONS
- Total War: WARHAMMER
- Sonic Frontiers
- Total War: ROME II - Emperor Edition
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
- Lost Judgment
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- Persona 4 Golden
- Two Point Hospital
- Persona® 5 Strikers
- Two Point Campus
- Like a Dragon: Ishin!
- Yakuza 0
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)