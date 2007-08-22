(TEST) Looking for Fael (PC)

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Publié le Lundi 3 août 2026 à 12:00:00 par Johanna Goncalves

 

(TEST) Looking for Fael (PC)

Explorer les extraordinaires appartements à la recherche de votre coloc

Ça fait déjà quelque temps que je pense à avoir mon propre chez moi. Mais vous comprenez en tant qu'étudiante, sans travail, c'est compliqué d'en obtenir, qui plus est, un seul. Et bien évidemment que l'idée d'avoir une colocation m'est passée par la tête ! Mais ayant un petit frère, de bientôt 15 ans, qui a passé de nombreuses soirées et journées à jouer en ligne sans se soucier des autres habitants de la maison, et cela, peu importe l'heure, vous comprenez aussi que l'idée me rebute au moins un tout petit peu. 
 
Alors quand on nous a proposé de tester Looking for Fael, je me suis dit que ce sera l'occasion de voir comment se passe une vie en communauté basique. Mais apparemment, ça va être compliqué parce que mon colocataire à quelque peu... disparu.
 
Bon tant pis, je peux m'entraîner à faire des visites d'appartement au moins. Vu qu'il ne se trouve pas dans le nôtre, il doit forcément être dans un autre ! Peut-être même qu'il se trouve dans une autre réalité ? Nan, je rigole ce n'est pas possible, ça n'existe pas ça ! Ou peut-être bien que si ?
 
Lire le test de Looking for Fael

 

 
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