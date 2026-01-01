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PubliÃ© le Lundi 3 aoÃ»t 2026 Ã 10:15:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
EA SPORTS FC 27 nous donne plus d'infos sur les modes CarriÃ¨re
Quelques amÃ©liorationsDéveloppé par EA Vancouver et EA Romania, le nouvel opus de la franchise phare d'Electronic Arts sera déployé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 25 septembre 2026. Les joueurs pourront retrouver l'ensemble de ces améliorations tactiques et narratives dès le lancement du titre, prêt à s'imposer comme la référence annuelle de la simulation de football.
EA SPORTS vient de détailler les évolutions majeures qui attendent les fans des modes Carrière Manager et Joueur dans FC 27. L'une des transformations principales concerne le marché des transferts, entièrement repensé pour offrir des négociations plus fluides, intelligentes et réactives. Du côté des managers, l'expérience s'enrichit avec les Manager Live Creator Challenges, un système permettant de personnaliser ses propres défis sur mesure. Enfin, la Carrière Joueur gagne en intensité narrative grâce à un accent renforcé sur les rivalités, promettant des affrontements plus stimulants et une immersion maximale sur le terrain.
Pour plus d'informations, on vous invite à visionner la vidéo explicative :
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