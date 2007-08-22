Starsand Island arrive le 18 août

Publié le Lundi 3 août 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao

Des nouveautés pour la 1.0

Le studio chinois Seed Sparkle Lab annonce la sortie officielle de sa simulation de vie relaxante, Starsand Island pour le 18 août. Après une phase d'accès anticipé lancée en février sur PC et Xbox Series, le jeu fera son entrée en version 1.0 sur ces plateformes, ainsi que sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Les précommandes des éditions physiques ouvrent également pour une disponibilité fixée au 12 novembre (au prix de 39,99 € sur PS5 et 44,99 € sur Switch 2).Inspiré des campagnes chinoises et empreint de philosophie traditionnelle orientale, Starsand Island invite les joueurs à savourer la douceur d'une vie pastorale au rythme de quatre saisons dynamiques. La version complète apporte une grande nouveauté avec un mode multijoueur en ligne accueillant jusqu'à quatre participants. Ensemble, les joueurs peuvent explorer des paysages bucoliques, braver les monstres d'anciennes ruines, pêcher le long des côtes ou construire leur domaine de concert. Participer à ces sessions coopératives permet d'obtenir une monnaie spécifique à dépenser dans une boutique dédiée pour débloquer des récompenses exclusives.Le système relationnel gagne également en profondeur pour le lancement. Dix-neuf habitants bénéficient de nouvelles quêtes d'affinité débloquant du contenu supplémentaire au fur et à mesure que les liens se renforcent, tandis que les quatorze personnages séduisables profitent de nouvelles activités de rendez-vous amoureux, comme des pique-niques, du cerf-volant ou des parties de jeux d'arcade. De plus, la sortie s'accompagnera d'un événement saisonnier intitulé le Carnaval de la Citrouille d'Automne, proposant sa propre histoire, des quêtes uniques et des activités originales telles que la capture de méduses lumineuses ou l'élevage festif pour obtenir des friandises et des cosmétiques exclusifs.Alliant agriculture, artisanat, pêche et élevage, le jeu adapte ses systèmes pour devenir de plus en plus fluide au fil de la progression, laissant ainsi toute liberté d'explorer des territoires fantastiques, de personnaliser entièrement son avatar ainsi que sa maison, et de profiter sereinement de la vie de communauté.Vous pouvez découvrir le trailer ici :