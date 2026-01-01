PAW Patrol, la Patâ€™Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino est disponible

PubliÃ© le Lundi 3 aoÃ»t 2026 Ã 10:00:00 par Johanna Goncalves

Le jeu vidÃ©o basÃ© sur le film du mÃªme nom

Développé par 3DClouds et édité par Outright Games Ltd. en collaboration avec Nickelodeon, PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino est un jeu d’aventure.

Le maire Hellinger met le bazar sur l’île des dinosaures, ce qui cause des problèmes dans de nombreux pays. En tant que membre de la Pat' Patrouille, vous devrez donc faire équipe avec les habitants de cette île afin d’en résoudre les mystères et de restaurer l’ordre.

Seul ou en coopération à 2 joueurs, vous pourrez explorer 4 régions, effectuer des missions de sauvetage, résoudre des énigmes que vous trouverez lors de votre aventure, jouer à des mini-jeux ou encore collecter des objets ou friandises pour personnaliser votre chiot avec des accessoires, de quoi modifier leur véhicule ou des objets cosmétiques pour créer des looks amusants pour vos amis préhistoriques.

Au cours de l’histoire, vous aurez la possibilité de contrôler chacun des 6 chiots (Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma), ayant chacun leur véhicule et leurs capacités spéciales qui seront peut-être nécessaires pour résoudre l'un des casse-têtes. Créé pour les petits mais aussi les grands, le jeu encourage le travail d’équipe et la réflexion.

PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino est l’occasion de découvrir l’île des dinosaures avant la sortie en salle du film. Il est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox series et PC via Steam. Il sortira sur Nintendo Switch 2 le 2 octobre prochain.

Comme d’habitude, on vous met la bande-annonce juste en dessous.

