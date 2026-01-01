Batman: Caped Crusader â€“ Chronicles est sur Amazon Luna

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PubliÃ© le Lundi 3 aoÃ»t 2026 Ã  11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Batman: Caped Crusader â€“ Chronicles est sur Amazon Luna

Prolongez les aventures de la sÃ©rie

Développé par Blazing Griffin et édité par Amazon Game Studios, Batman: Caped Crusader – Chronicles est un jeu d’enquête.
 
Vous rejoignez une unité spéciale de la GCPD, travaillant avec Batman et la détective Montoya. Vous devrez résoudre une série de 11 enquêtes pour sauver Gotham. Seul ou jusqu’à 3 joueurs, vous récoltez des indices en réalisant des mini-jeux d’enquête pour emmener en justice des criminels iconiques de l’univers tel que l’Épouvantail, Babyface ou encore le Joker.
 
Vous pourrez aussi retrouver les voix originales de la série d’animation : Hamish Linklater qui joue Batman et Michelle C. Bonilla qui interprète la détective Montoya, tandis que Matthew Needham prête pour la première fois sa voix au personnage du Joker.
 
Le jeu est disponible dès maintenant sur Amazon Luna, en même temps que la saison 2 de la série d’animation.
 
Pour rappel, comme tous les titres d’Amazon Luna, il est accessible avec votre abonnement Amazon Prime, sans frais supplémentaires et ne nécessite pas non plus de téléchargement, de console de jeux ou de manette supplémentaire. Vous pouvez aussi utiliser vos smartphones comme contrôleurs.
 
Vous venez regarder le trailer avec nous, j’espère !
 

 

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