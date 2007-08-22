DIRTNAP lance son accès anticipé le 28 août

Publié le Lundi 3 août 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao

Le successeur de WORMS ?

Unstable Entity et Part Time Monkey viennent de dévoiler leur tout nouveau projet : DIRTNAP, un shooter en arène ultra-nerveux accueillant de 1 à 10 joueurs. Le titre reprend l'essence emblématique de la saga Worms pour la transposer dans des affrontements frénétiques en temps réel.Comme dans le célèbre classique d'artillerie, DIRTNAP mise avant tout sur la destruction totale et physique de l'environnement, où le terrain s'effrite et se déforme en direct sous l'impact de chaque explosion. On y retrouve le chaos ambiant, l'esprit décalé et un arsenal loufoque de plus de 30 armes, enrichi par une gestion dynamique des fluides comme la lave, l'eau et la boue capables de submerger la carte. La grande différence réside dans le rythme : en abandonnant le tour par tour au profit du temps réel, la trajectoire des tirs et la physique des projectiles s'associent désormais à la vitesse de réaction et à la précision des déplacements.Conçu pour s'adapter à tous les styles de sessions, le jeu se pratique en ligne sur Steam, en LAN ou confortablement installé sur un canapé en écran partagé local. Il est possible d'y affronter des joueurs humains, de compléter la partie avec des bots ou d'opter pour n'importe quel mélange des deux. L'expérience s'articule autour de 7 personnages dotés chacun d'une capacité unique et propose cinq modes distincts comprenant le match à mort, le match par équipe, le battle royale, la capture de drapeau et un tournoi en quatre manches pour varier les plaisirs et garantir un défouloir particulièrement chaotique.Découvrez le gameplay avec le trailer :