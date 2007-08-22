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Publié le Lundi 3 août 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Delverium lance son accès anticipé le 22 septembre
Un monde d'aventure et de survieLe studio Sagestone Games prépare l'arrivée de son tout premier titre, Delverium, dont le lancement en accès anticipé sur PC est fixé au 22 septembre 2026. Cumulant déjà plus de 80 000 wishlists, cette aventure fantasy mêlant survie et bac à sable sera également entièrement compatible avec le Steam Deck dès son premier jour.
Jouable en solo ou jusqu'à huit joueurs en coopération, Delverium plonge les aventuriers dans un vaste monde généré de manière procédurale. Le titre combine de nombreuses mécaniques, allant de la récolte de ressources à la construction d'abris, en passant par l'agriculture, le recrutement de PNJ et l'exploration de donjons périlleux. En s'enfonçant toujours plus loin dans les profondeurs de cet univers mystérieux, les joueurs devront bâtir leur colonie tout en mettant au jour un sombre secret.
Principalement conçu par le développeur indépendant Scott Lowther, le projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Queensland via Screen Queensland ainsi que du gouvernement australien, à travers le Games Production Fund de Screen Australia. Pour envelopper cette expérience d'une ambiance sonore soignée, l'environnement audio et la bande originale sont confiés à Jeff van Dyck, compositeur et directeur audio récompensé aux BAFTA.
On vous laisse découvrir le trailer :
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