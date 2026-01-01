Clover Pit, le roguelite fou, arrive sur Nintendo Switch 1 et 2, PS4 et PS5

PubliÃ© le Lundi 3 aoÃ»t 2026 Ã 10:45:00 par Johanna Goncalves

Pariez ou mourez

Développé par Panik Arcade et édité par Future Friends Games, Clover Pit est un roguelite stratégique et un escape game d’horreur psychologique.

Dans ce jeu, vous êtes coincé dans une cellule. Autour de vous se trouvent des machines de jeux d’argent et un distributeur ATM. Vous devez provoquer des combos pour obtenir des prix et de l’argent afin qu’à chaque tour vous puissiez rembourser vos dettes. Soyez stratégique, faites les bons choix, tordez les règles en votre faveur afin de réussir et que tout ne repose pas sur la chance.

Déjà sorti sur PC via Steam, Xbox One, Xbox series, mobile, et ayant cumulé plus de 5 millions de joueurs sur ces différentes plateformes, Clover Pit a été optimisé pour PS4, PS5, Nintendo Switch 1 et 2. Incluant toutes les mises à jour postérieures au lancement, il sera disponible le 13 août prochain sur ces consoles.

N’hésitez pas à regarder la bande-annonce avec nous pour voir ce que ça donne !

