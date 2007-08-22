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Publié le Lundi 3 août 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

encore des pirates

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1.  Corsair Cove
  2.  Palworld
  3.  Steam Machine
  4.  Counter-Strike 2
  5.  Marvel's Spider-Man 2
  6.  Mistfall Hunter
  7.  Baldur's Gate 3
  8.  Assassin's Creed Black Flag Resynced
  9.  Cyberpunk 2077
  10.  Beast of Reincarnation
  11.  Marvel's Spider-Man Remastered
  12.  Steam Deck
  13.  Battlefield™ 6
  14.  DragonSword : Awakening 
  15.  Warframe
  16.  DRAGON BALL : Sparking! ZERO
  17.  MECCHA CHAMELEON
  18.  Project Zomboid
  19.  Apex Legend™
  20.  Street Fighter™ 6
 

 

 
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