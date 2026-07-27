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Publié le Samedi 1 août 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

Gog.com, les soldes du week-end

Peu de choix

 
Chaque semaine, Gog.com propose des jeux à prix cassés, en soldes, selon différentes catégories. Des jeux PC anciens, récents, bons, moins bons, cultes, moins cultes... il y a de tout, et parfois, à un prix vraiment imbattable.

Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de la liste. Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, cliquez sur les liens.

Nos préférences sont en gras.
 
Les jeux de Revolution Software sont en soldes :
  • Les Chevaliers de Baphomet : Le manuscrit de Voynich
  • Les Chevaliers de Baphomet : Les Gardiens du Temple de Salomon
  • Revolution Editions- Shadow & Steel
  • Les Chevaliers de Baphomet II : Les Boucliers de Quetzalcoatl
  • Les Chevaliers de Baphomet : La Malédiction du Serpent
  • Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut
  • Beyond a Steel Sky
  • In Cold Blood (2000)
  • Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged
  • DLC Beyond a Steel Sky Soundtrack
Les soldes du 40ème anniversaire de Bethesda :
  • Fallout 2
  • Fallout 4: Game of the Year Edition
  • Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition
  • The Evil Within 2
  • Doom Eternal
  • An Elder Scrolls Legend: Battlespire
  • Quake 4
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  • Dishonored - Definitive Edition
  • Wolfenstein: The New Order

 

 
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