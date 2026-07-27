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Publié le Samedi 1 août 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves
Gog.com, les soldes du week-end
Peu de choix
Les jeux de Revolution Software sont en soldes :
- Les Chevaliers de Baphomet : Le manuscrit de Voynich
- Les Chevaliers de Baphomet : Les Gardiens du Temple de Salomon
- Revolution Editions- Shadow & Steel
- Les Chevaliers de Baphomet II : Les Boucliers de Quetzalcoatl
- Les Chevaliers de Baphomet : La Malédiction du Serpent
- Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut
- Beyond a Steel Sky
- In Cold Blood (2000)
- Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged
- DLC Beyond a Steel Sky Soundtrack
- Fallout 2
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition
- The Evil Within 2
- Doom Eternal
- An Elder Scrolls Legend: Battlespire
- Quake 4
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Dishonored - Definitive Edition
- Wolfenstein: The New Order
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