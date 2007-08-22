Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 1 août 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Steam : les soldes du week-end

Plein de belles choses

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Marvel's Spider-Man sont en soldes :
    • Marvel's Spider-Man Remastered
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales
    Marvel's Spider-Man 2 
  • Les jeux Octopath Traveler sont en soldes :
    • OCTOPATH TRAVELER 0
    OCTOPATH TRAVELER™
    OCTOPATH TRAVELER II
    OCTOPATH TRAVELER + OCTOPATH TRAVELER II
  • My Friend Pedro
  • Dungeons & Degenerate Gamblers
  • Baldur's Gate 3
  • Necesse
  • Tower Dominion
  • Schedule I
  • Cyberpunk 2077
  • MECCHA CHAMELEON
  • Split Fiction
  • Rust
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Gears 5
Pour consulter la liste complète, cliquez ici
     

 

 
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