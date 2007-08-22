Olympe Casino : notre avis complet et les alternatives en 2026

Publié le Lundi 3 août 2026 à 09:29:59 par (Exterieur)

Olympe Casino est arrivé en 2024 comme le successeur direct de Cresus Casino, l'un des opérateurs les plus connus du marché francophone. La plateforme a récupéré les comptes des joueurs de Cresus et repris une bonne partie de son catalogue, de ses promotions et de ses habitudes de paiement. Deux ans plus tard, l'histoire s'arrête : le site n'accepte plus aucun joueur et affiche un message de fermeture, avec l'engagement de régler les demandes de retrait en cours et les soldes restants. On revient sur ce que valait réellement son offre, sur les raisons de cet arrêt et sur les cinq alternatives que nous recommandons aujourd'hui.

Présentation d'Olympe Casino

Olympe Casino ouvre en 2024 sous l'exploitation de WCG B.V., société enregistrée à Curaçao. Les mentions légales désignent Kalimela Limited, basée à Chypre, comme entité chargée du traitement des paiements. La plateforme se limite au français et à l'anglais, avec un positionnement centré sur l'Europe francophone et le Canada. Son identité graphique reprend les codes de la mythologie grecque, jusqu'au nom de son programme de fidélité, l'Elysium.

Élément Détail Année de lancement 2024 Opérateur WCG B.V. (Curaçao) Traitement des paiements Kalimela Limited (Chypre) Licence Curaçao Gaming Authority, n° OGL/2024/826/0339 Agrément ANJ Aucun Statut actuel Fermé, paiement des soldes et retraits en cours Marque précédente Cresus Casino Langues Français, anglais Catalogue Environ 2 500 jeux Bonus de bienvenue 200 % sur le premier dépôt, sans conditions de mise sur les gains Dépôt minimum 20 € Retrait minimum 25 € Plafond de retrait hors VIP 2 500 € par semaine, 10 000 € par mois Programme VIP Elysium, 4 niveaux (Bronze à Platinum) Cashback maximum 15 % au niveau Platinum Application mobile Aucune, accès par navigateur Service client Chat en direct et e-mail, de 9 h à 23 h

Olympe Casino est-il fiable ? Licence et sécurité

La question de la fiabilité a désormais une réponse factuelle : le site est fermé et ne prend plus aucun nouveau compte. Son dispositif technique tenait la route pendant l'exploitation.

La licence et la sécurité du site

WCG B.V. exploitait Olympe Casino sous la licence Curaçao Gaming Authority n° OGL/2024/826/0339. Côté plateforme, les standards attendus étaient en place. Les transactions passaient par un chiffrement SSL. La vérification d'identité était exigée avant le premier retrait, avec un contrôle possible de la source des fonds et du lieu de résidence. Les outils de jeu responsable se géraient directement depuis le profil joueur : limites de dépôt journalières, hebdomadaires et mensuelles, suivi d'activité et auto-exclusion.

L'historique du groupe pèse plus lourd que ces garanties techniques. Olympe Casino a récupéré en 2024 les comptes de Cresus Casino, marque du même réseau bloquée par l'ANJ en juin 2024. La justice française a chiffré à environ un milliard d'euros les recettes illicites attribuées à ce réseau. Olympe a fermé à son tour, laissant sur sa page d'accueil un message annonçant le paiement des demandes de retrait et des soldes restants. Des joueurs ont signalé un support client sans réponse et des soldes non récupérés.

Nos alternatives plus fiables à Olympe Casino

Cinq plateformes actives en 2026 couvrent le même profil de joueur, avec des opérateurs et des licences vérifiables.

Casino Bonus de bienvenue Licence et opérateur Catalogue Délai de retrait Lien Wildzy 600 % jusqu'à 10 000 €, wager x10 Anjouan n° ALSI-202412035-FI2 Environ 2 000 jeux Moins de 48 h JOUER Trickz Jusqu'à 1 000 € + 100 tours gratuits Anjouan n° ALSI-202410039-FI2 Plus de 5 000 jeux Instantané en crypto, jusqu'à 7 jours par carte JOUER Mad Casino 3 000 € sur trois dépôts, sans wager Anjouan n° ALSI-202409012-FI1 Plus de 3 000 jeux Jusqu'à 3 jours ouvrables JOUER Godz 100 % jusqu'à 2 000 € + 300 tours gratuits Tobique Plus de 8 000 jeux Quasi instantané en crypto JOUER Spinaura 300 % jusqu'à 15 000 € + 350 tours gratuits sur quatre dépôts, wager x40 Tobique n° 0000029 Plus de 11 000 jeux 2 h en Bitcoin, jusqu'à 5 jours par virement JOUER

Olympe Casino remplace-t-il Crésus Casino ?

Aucune communication officielle n'a jamais relié les deux marques. Les éléments factuels, eux, convergent tous vers une succession organisée. Le rapprochement se lit dans les mentions légales, dans le calendrier et dans le traitement des comptes joueurs.

Élément Cresus Casino Olympe Casino Lancement 2014 2024 Société d'exploitation WCG B.V. (Curaçao) WCG B.V. (Curaçao) Licence Curaçao 8048/JAZ Curaçao Gaming Authority OGL/2024/826/0339 Traitement des paiements Kalimela Ltd (Chypre) Kalimela Limited (Chypre) Marché visé Joueurs francophones Joueurs francophones Politique de bonus Offres sans conditions de mise Offres sans conditions de mise Statut Bloqué par l'ANJ le 20 juin 2024, fermé début 2025 Fermé fin 2025

Les avantages et inconvénients d'Olympe Casino

Avantages Inconvénients Bonus de bienvenue de 200 % sans conditions de mise sur les gains Plateforme fermée, soldes et retraits en cours de traitement Gains issus des bonus retirables immédiatement Montant du bonus lui-même non retirable Une promotion fixe par créneau : lundi, mercredi, vendredi et week-end Bonus à activer manuellement au moment du dépôt Programme VIP Elysium sur 4 niveaux, cashback jusqu'à 15 % Certaines offres réservées aux joueurs ayant déposé dans les 30 derniers jours Plafonds de retrait relevés jusqu'à 20 000 € par semaine au niveau Platinum Plafond limité à 2 500 € par semaine et 10 000 € par mois hors VIP Tous les jeux RNG accessibles en mode démo sans inscription Recherche limitée au nom du jeu ou au fournisseur, sans filtre par RTP Limites de dépôt et auto-exclusion gérables depuis le profil joueur Aucune application mobile, site plus lent sur smartphone Tournois intégrés : cash drops, jackpots progressifs, ligue à étapes Chat en direct accessible uniquement après connexion, support de 9 h à 23 h Aucun frais de transaction relevé lors des tests Ni PayPal ni Revolut, cryptomonnaies limitées à Bitcoin, Ethereum et Litecoin Interface et service client en français Aucun agrément ANJ, accès bloqué dans plusieurs pays dont le Canada

Les bonus et promotions d'Olympe Casino

Son mécanisme central : aucune condition de mise sur les gains issus des bonus, ce qui reste rare sur le marché francophone. Le calendrier suivait un rythme fixe, avec une offre attribuée à chaque créneau de la semaine. Le montant des offres variait selon le statut du joueur dans le programme de fidélité.

Le bonus de bienvenue et ses conditions

Le bonus d'accueil s'appelait « Le Pacte des Dieux ». Il portait un abondement de 200 % sur le premier dépôt, crédité instantanément après validation. Les gains produits par ce bonus se retiraient sans rejouer la mise. Le montant du bonus lui-même n'était en revanche pas encaissable, et le retrait restait bloqué tant que le solde descendait sous le reliquat de bonus.

L'offre expirait au bout de 14 jours et se limitait à un bonus par joueur et par adresse IP. Aucun code promotionnel n'était requis, mais l'offre devait être sélectionnée manuellement au moment du dépôt. Le plafond maximal du bonus n'était pas publié sur le site : les montants avancés par différentes sources vont de 500 € à 1 500 €, sans confirmation possible, donc cette donnée reste non disponible.

Les promotions régulières

Quatre offres récurrentes structuraient la semaine.

Promotion Jour Offre Créneau Condition Olympe Express Lundi 3 bonus de 20 % jusqu'à 100 €, plafond doublé à 200 € pour les membres Elysium 14 h – 19 h 59, jusqu'à 1 h 59 pour Elysium Dépôt effectué dans les 30 derniers jours Cornucopia Mercredi 15 % à 50 % jusqu'à 500 € selon le statut : Olympiens 15 %, Bronze et Silver 20 %, Gold 40 %, Platinum 50 % 14 h – 23 h 59, jusqu'à 1 h 59 pour Elysium Sélection de l'offre au dépôt Offre du Trident Vendredi 30 % à 50 % jusqu'à 500 € selon le statut : Olympiens 30 %, Bronze et Silver 40 %, Gold 45 %, Platinum 50 % 18 h – 23 h 59 Dépôt effectué dans les 30 derniers jours La Forge Week-end Free spins sur une machine désignée : 200 tours pour 50 € déposés chez les Olympiens, 25 super spins pour 50 € en Bronze et Silver, 40 super spins pour 80 € en Gold et Platinum Samedi 00 h 00 – dimanche 23 h 59 Activation préalable dans l'onglet Bonus

Le programme VIP

L'Elysium fonctionnait sur invitation, sans système de points ni classement visible. L'équipe VIP repérait les joueurs selon leur activité et leur régularité, puis attribuait le statut.

Statut Cashback Retrait hebdomadaire Support Bronze Aucun 3 000 € E-mail Silver 5 % 5 000 € E-mail et chat Gold 10 % 10 000 € E-mail, chat et appels Platinum 15 % 20 000 € Conseiller dédié

Chaque palier ajoutait des cadeaux personnalisés et relevait les pourcentages de bonus sur les promotions hebdomadaires.

Le catalogue de jeux d'Olympe Casino

La ludothèque comptait environ 2 500 titres, un volume moyen pour le marché francophone. Le lobby s'organisait par catégories affichées en haut d'écran, sans filtre avancé. La recherche fonctionnait par nom de jeu ou par fournisseur, sans tri par taux de redistribution ni par fonctionnalité. Tous les jeux RNG étaient jouables en mode démo sans inscription, avec un solde fictif et un basculement possible vers l'argent réel.

Machines à sous

Les slots représentaient le cœur de l'offre, avec un équilibre entre classiques éprouvés et sorties récentes. Les thématiques couvraient l'antique, l'aventure, la piraterie, l'horreur, le cirque et le folklore irlandais. Les mises de départ démarraient bas, ce qui rendait le catalogue accessible aux petits budgets. Les titres relevés sur la plateforme :

Rise of Olympus 100 : slot mythologique de Play'n GO, aligné sur l'identité du site

Valley of the Gods : machine Yggdrasil à grille évolutive

The Big Bark Golden Jackpots : support des free spins de la promotion week-end

Super 3 Hot Chillies : format court à volatilité élevée

Majestic Wild Buffalo et Super Cash Boost : titres à jackpot progressif

Olympus Plinko, Mines, Buffalo Smash, Golden Skies : mini-jeux et jeux instantanés

Jeux de table

Les jeux de table fonctionnaient exclusivement en RNG, donc contre un algorithme et sans croupier. Le catalogue dépassait les quatre grands classiques pour couvrir des variantes plus rares, souvent absentes des plateformes francophones. Les familles disponibles :

Roulette : versions européenne et américaine

Blackjack : plusieurs variantes de mises et de règles

Baccarat et vidéo poker : formats standards

Craps, sic bo, pai gow : jeux de dés et de dominos

Dragon Tiger, Andar Bahar, Teen Patti : jeux de cartes asiatiques

Casino en direct (live)

La section live restait fonctionnelle sans se démarquer. Les tables se jouaient en argent réel uniquement, sans mode démo. Les tests relevés font état d'une diffusion fluide et stable, avec une profondeur de catalogue inférieure aux grandes plateformes live du marché. Les tables et formats identifiés :

Blackjack Max : table principale, avec des variantes VIP à mises relevées

Atom Roulette et Royal Riches Roulette : roulettes à multiplicateurs

Triton Multiplier : format à multiplicateurs aléatoires

Joker's Show et Royal Riches : game shows animés

Penalty Duel, Speed Champion, Duck King, Plushie Peril : jeux arcade rapides

Les fournisseurs de jeux disponibles sur Olympe Caisno

Une vingtaine de studios alimentaient le catalogue d'Olympe Casino. Le socle reposait sur des éditeurs européens installés, complété par des studios de niche et des marques récentes.

Catégorie Fournisseurs Apport au catalogue Studios les plus présents Play'n GO, Yggdrasil, Relax Gaming, Quickspin, Betsoft Slots à mécaniques éprouvées, dont Rise of Olympus 100 et Valley of the Gods Éditeurs de slots complémentaires Booongo, Playson, Spinomenal, Gamomat, Novomatic, BGaming, Platipus, Swintt Volume de machines classiques et jackpots progressifs Studios à forte volatilité Nolimit City, 4ThePlayer, ReelPlay Titres à plafonds de gain élevés et grilles étendues Studios récents et de niche Flatdog, Felt Gaming, Atomic Slot Lab, Gaming Corps, Electric Elephant, Indigo Magic Formats courts, mini-jeux et jeux instantanés Agrégateurs et multi-verticales Oryx Gaming, OneTouch Games Distribution de contenus tiers et jeux optimisés mobile Live et game shows Evolution Gaming Tables de blackjack et roulette, formats à multiplicateurs

Dépôts, retraits et moyens de paiement

L'offre de paiement restait classique : cartes bancaires, portefeuilles électroniques, virement et trois cryptomonnaies. Le dépôt minimum était fixé à 20 € quelle que soit la méthode, le retrait minimum à 25 €. Aucun frais supplémentaire n'a été relevé lors des tests.

Méthode Dépôt min. Retrait min. Délai de retrait Visa et Mastercard 20 € 25 € 1 à 3 jours Skrill et Neteller 20 € 25 € 1 à 2 jours Bitcoin, Ethereum, Litecoin 20 € 25 € Jusqu'à 24 h Virement bancaire 20 € 25 € 2 à 4 jours Cashlib 20 € Non disponible Non disponible

Le plafond de base s'établissait à 2 500 € par semaine et 10 000 € par mois. Toute demande supérieure était fractionnée par tranches de 2 500 €. Les statuts Gold et Platinum du programme Elysium relevaient ce plafond à 10 000 € puis 20 000 € par semaine.

La vérification d'identité était exigée avant le premier retrait, jamais au dépôt. L'équipe pouvait réclamer en complément un justificatif de source des fonds ou de lieu de résidence. Cashlib fonctionnait en dépôt seul, comme la plupart des solutions prépayées. Ni PayPal ni Revolut n'étaient acceptés, et les cryptomonnaies se limitaient à trois actifs, sans USDT ni Dogecoin.

Olympe Casino sur mobile

Olympe Casino ne proposait aucune application. L'accès se faisait exclusivement par navigateur, sur iOS comme sur Android. Le site s'adaptait aux petits écrans sans perte de fonctionnalité, avec des menus identiques à la version bureau. Les tests relevés signalent en revanche des temps de chargement plus longs que sur ordinateur.

Aucun téléchargement requis : les jeux tournent en HTML5 directement dans le navigateur

Toutes les fonctions du compte accessibles : dépôt, retrait, activation des bonus et historique

Performances inégales : le site répond plus lentement sur smartphone que sur desktop

Mini-jeux les plus fluides : Duck King et Buffalo Smash tournaient sans latence en mobile

Chat en direct conditionné à la connexion, même contrainte que sur ordinateur

Design sobre, proche de celui de Cresus Casino, sans surcharge graphique

L'inscription sur Olympe Casino, étape par étape

L'inscription n'est plus possible : le formulaire est hors service depuis la fermeture du site. La procédure telle qu'elle fonctionnait :

Accès au site via olympecasino.com, puis clic sur « S'inscrire » dans le menu latéral gauche

Saisie des informations : prénom, adresse e-mail, mot de passe, date de naissance et numéro de téléphone

Choix de la devise parmi les options proposées, puis acceptation des conditions générales

Validation de l'adresse e-mail via le lien reçu par courrier électronique, ce qui activait le compte

Premier dépôt de 20 € minimum, avec sélection manuelle de l'offre de bienvenue dans le tunnel de paiement

Vérification d'identité demandée plus tard, avant la première demande de retrait

L'opération prenait une à deux minutes selon les tests, sans code promotionnel à saisir. Aucune vérification d'identité n'était réclamée à cette étape, ce qui permettait de jouer immédiatement après le dépôt.

Le service client d'Olympe Casino

Le support fonctionnait sept jours sur sept, de 9 h à 23 h. Deux canaux étaient proposés : le chat en direct et l'e-mail, à l'adresse support@olympecasino.com. L'équipe répondait en français, avec des délais mesurés dans la journée sur les tests par e-mail. La mascotte du service, Homer, servait de repère visuel dans l'interface.

La fermeture a inversé complètement ce bilan. Des joueurs ont signalé une absence de réponse du support au moment de l'arrêt, alors que les demandes portaient précisément sur des soldes non versés. L'adresse e-mail reste la seule piste pour un ancien joueur, sans garantie de réponse.

Pourquoi Olympe Casino est-il parfois inaccessible ?

L'inaccessibilité n'a pas une seule cause, trois situations distinctes se sont succédé.

Situation Message ou symptôme Cause Résolution Restriction géographique « Nous n'acceptons pas les joueurs de votre juridiction » Pays exclu par l'opérateur, dont le Canada Aucune, le VPN était détecté et bloqué Blocage administratif Page inaccessible chez un fournisseur d'accès français Blocage ordonné par l'ANJ, appliqué par Free, Orange, SFR et Bouygues Aucune, plus de 650 URL du réseau bloquées depuis 2024 Fermeture définitive « Le site est désormais fermé. Nous procédons actuellement au paiement des demandes de retrait ainsi que des balances. » Arrêt de l'exploitation fin 2025 Aucune, la plateforme ne rouvrira pas

Les avis des joueurs sur Olympe Casino

Le volume de témoignages authentiques est très faible. Le domaine officiel ne totalise que six avis sur Trustpilot. Deux facteurs l'expliquent : la plateforme a fermé ses inscriptions aux nouveaux joueurs plusieurs mois avant son arrêt, et sa base se limitait aux comptes issus de Cresus Casino. Les retours disponibles se répartissent malgré tout en tendances lisibles.

Retraits honorés pendant l'exploitation : des membres inscrits depuis plusieurs années déclarent avoir encaissé leurs gains sans incident, l'un mentionnant environ 10 000 € retirés sur deux ans

Attachement à la marque : les joueurs venus de Cresus décrivent la fermeture comme une perte, avec des messages de regret plutôt que de contestation

Litige au niveau du groupe : un avertissement publié en septembre 2025 visait l'ensemble des marques de WCG B.V., à la suite d'un refus de bonus puis d'une fermeture de compte non sollicitée sur une plateforme sœur

Blocages techniques à l'arrêt : connexion au compte impossible, formulaire d'inscription en erreur, paiements refusés par les banques

Soldes non récupérés : une partie des joueurs disposant d'un solde au moment de la fermeture n'a pas obtenu de virement, malgré le message annonçant le traitement des retraits

Support injoignable : les demandes envoyées après l'arrêt sont restées sans réponse

Notre verdict : faut-il faire confiance à Olympe Casino ?

Sur le produit, Olympe Casino tenait ses promesses. Le bonus de 200 % sans conditions de mise sur les gains était réel et fonctionnait comme annoncé lors des tests. Le programme Elysium relevait les plafonds de retrait de façon substantielle. Les outils de jeu responsable étaient accessibles sans passer par le support, ce qui reste minoritaire sur ce type de plateforme. Les retraits partaient dans les délais affichés pendant l'exploitation.

Pour un ancien joueur, la seule démarche restante consiste à écrire à l'adresse de support, sans garantie de réponse. Pour un joueur qui découvre la marque aujourd'hui, tout site affichant le nom Olympe Casino est un clone à éviter. Les cinq alternatives présentées plus haut présentent deux différences vérifiables : elles traitent les retraits et leur société d'exploitation est identifiable.

FAQ

Olympe Casino est-il fiable ?

Non. La plateforme est fermée et une partie des joueurs n'a pas récupéré son solde. Pendant son exploitation, elle honorait ses retraits dans les délais annoncés.

Olympe Casino remplace-t-il Crésus ?

Oui dans les faits, sans que l'opérateur l'ait jamais confirmé. Les deux sites partagent la même société d'exploitation, WCG B.V., et le même prestataire de paiement chypriote, Kalimela. Les comptes et les soldes de Cresus ont été transférés vers Olympe en 2024.

Le bonus est-il soumis à un wager ?

Non. Le bonus de bienvenue de 200 % n'imposait aucune condition de mise sur les gains, qui étaient retirables directement. Le montant du bonus lui-même n'était en revanche pas encaissable et servait uniquement à jouer. L'offre expirait au bout de 14 jours et devait être sélectionnée manuellement au moment du dépôt.

Comment retirer ses gains sur Olympe Casino ?

Ce n'est plus possible via la plateforme, qui n'accepte plus de nouvelle demande. Le message affiché sur le site annonce le paiement des retraits et des soldes en cours, mais plusieurs joueurs signalent des virements jamais reçus. La seule démarche restante consiste à écrire à l'adresse de support, sans garantie de réponse. Aucune procédure officielle de remboursement n'existe et l'ANJ ne peut pas intervenir pour un opérateur non agréé.

Quelles sont les meilleures alternatives à Olympe Casino ?

Cinq plateformes actives en 2026 couvrent le même profil de joueur : Wildzy, Trickz, Mad Casino, Godz et Spinaura. Mad Casino s'approche le plus de l'offre d'Olympe avec un bonus de 3 000 € sans conditions de mise. Wildzy propose le wager le plus bas du marché à x10, et Spinaura le catalogue le plus large avec plus de 11 000 jeux. Aucune ne détient d'agrément ANJ, comme Olympe avant sa fermeture.