GOG, les soldes du week-end

Dernières actus

(TEST) Kirby et le monde oublié...

DRAGON BALL: Sparking! ZERO arri...

Transport Fever 3 est prévu pou...

Tennis Manager 25 : MY PLAYER ar...

Légendes Pokémon : Z-A annonce...

 

Publié le Samedi 30 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

 

GOG, les soldes du week-end

Il y en a pour tout le monde !

Une fois encore, les soldes de GOG nous régalent cette semaine ! Voici la liste des recommandations, bestsellers et bon vieux jeux en soldes en ce moment sur le site. Certaines perles et autres classiques sont à prix cassés, ce qui est très intéressants.   

Les recommandations du moment : 
  • Heroes of Might and Magic 3 : Complete
  • Heroes of Might and Magic 4 : Complete
  • Heroes of Might and Magic 5 : Bundle
  • Cyberpunk 2077
  • Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty
  • The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition
  • The Witcher 2 : Assassins of Kings Enhanced Edition
  • The Witcher : Enhanced Edition
  • Dungeon Keeper 2
  • Theme Hospital
  • Fallout 4 : Game of the Year Edition
  • Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition
  • Thronebreaker : The Witcher Tales 
  • Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack
  • Dragon Age : Origins - Ultimate Edition
  • Baldur's Gate II : Enhanced Edition 
Les bestsellers en soldes : 
  • DOOM (2016)
  • DOOM 3
  • Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition
  • The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition
  • Medal of Honor : Allied Assault War Chest 
  • RoboCop : Rogue City - Alex Murphy Edition 
  • Middle-earth : Shadow of War - Definitive Edition
  • Batman : Arkam Knight Premium Edition 
  • Warhammer 40,000 : Dawn of War - Anniversary Edition 
  • Warhammer 40,000 : Dawn of War II - Anniversary Edition
  • Warhammer 40,000 : Space Marine
  • Warhammer 40,000 : Rogue Trader Voidfarer Edition 
  • The Elder Scrolls V : Skyrim - Anniversary Edition
  • The Elder Scrolls IV : Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe
  • Baldur's Gate : Enhanced Edition
  • Disco Elysium - The Final Cut
  • Heroes of Might and Magic 5 : Bundle
  • Frostpunk : Game of the Year Edition
  • System Shock
  • RimWorld
  • DLC Kingdom Come : Deliverance II - Gold Edition 
  • Tainted Grail : The Fall of Avalon 
  • Manor Lords
  • Pathfinder : Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
  • Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 
  • Tomb Raider IV-VI Remastered 
  • A Plague Tale : Requiem 
  • Outward Definitive Edition
  • Songs of Conquest 
  • SPORE Collection
  • The Alters 
  • The Alters : Deluxe Edition 
  • Endzone 2
  • Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord 
  • Chants of Sennaar 
  • MechWarrior 5 : Mercenaires - JumpShit Edition
  • EVERSPACE 2
  • BloodRayne Absolute Bundle
  • BATTLETECH - Mercenary Collection
  • Galactic Civilizations III : Ultimate Edition 
  • The Talos Principle 2 Deluxe Edition 
Les bon viens jeux en soldes :
  • The Witcher : Enhanced Edition
  • The Witcher 2 : Assassins of Kings Enhanced Edition
  • Heroes of Might and Magic 3 : Complete
  • F.E.A.R. Platinum
  • Vampire : The Masquerade - Bloodlines 
  • SWAT 4 : Gold Edition
  • Mortal Combat 1+2+3
  • Dragon Age : Origins - Ultimate Edition
  • Fallout : New Vegas Ultimate Edition
  • Theme Hospital
  • Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack 
  • Caesar 3
  • The Elder Scrolls III : Morrowind GOTY Edition
  • LEGO City Undercover
  • Anno 1404 : Gold Edition 
  • SimCity 3000 Unlimited 
  • Dungeon Keeper 2
  • Might and Magic 6 - pack Limited Edition
  • Alpha Protocol 
  • Mad Max 
  • Ultima 7 The Complete Edition 
  • Leisure Suit Larry : Reloaded 
  • Worms Armageddon 
  • Warhammer 40,000 : Fire Warrior

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août

- Les nominés pour la Gamescom Award 2025

- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K

- Battlefield 6 : infos sur la bêta

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film

Dernières Vidéos

- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch

- Transport Fever 3 est prévu pour 2026

- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre

- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution

- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025

- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver

- Karate Survivor est sorti sur consoles

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54329-soldes-jeux-videos-promotions-pc-gog-com-listes-d-offres