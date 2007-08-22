Dernières actus
Publié le Samedi 30 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
GOG, les soldes du week-end
Il y en a pour tout le monde !Une fois encore, les soldes de GOG nous régalent cette semaine ! Voici la liste des recommandations, bestsellers et bon vieux jeux en soldes en ce moment sur le site. Certaines perles et autres classiques sont à prix cassés, ce qui est très intéressants.
Les recommandations du moment :
- Heroes of Might and Magic 3 : Complete
- Heroes of Might and Magic 4 : Complete
- Heroes of Might and Magic 5 : Bundle
- Cyberpunk 2077
- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty
- The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition
- The Witcher 2 : Assassins of Kings Enhanced Edition
- The Witcher : Enhanced Edition
- Dungeon Keeper 2
- Theme Hospital
- Fallout 4 : Game of the Year Edition
- Thronebreaker : The Witcher Tales
- Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack
- Dragon Age : Origins - Ultimate Edition
- Baldur's Gate II : Enhanced Edition
- DOOM (2016)
- DOOM 3
- Medal of Honor : Allied Assault War Chest
- RoboCop : Rogue City - Alex Murphy Edition
- Middle-earth : Shadow of War - Definitive Edition
- Batman : Arkam Knight Premium Edition
- Warhammer 40,000 : Dawn of War - Anniversary Edition
- Warhammer 40,000 : Dawn of War II - Anniversary Edition
- Warhammer 40,000 : Space Marine
- Warhammer 40,000 : Rogue Trader Voidfarer Edition
- The Elder Scrolls V : Skyrim - Anniversary Edition
- The Elder Scrolls IV : Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe
- Baldur's Gate : Enhanced Edition
- Disco Elysium - The Final Cut
- Frostpunk : Game of the Year Edition
- System Shock
- RimWorld
- DLC Kingdom Come : Deliverance II - Gold Edition
- Tainted Grail : The Fall of Avalon
- Manor Lords
- Pathfinder : Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- A Plague Tale : Requiem
- Outward Definitive Edition
- Songs of Conquest
- SPORE Collection
- The Alters
- The Alters : Deluxe Edition
- Endzone 2
- Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord
- Chants of Sennaar
- MechWarrior 5 : Mercenaires - JumpShit Edition
- EVERSPACE 2
- BloodRayne Absolute Bundle
- BATTLETECH - Mercenary Collection
- Galactic Civilizations III : Ultimate Edition
- The Talos Principle 2 Deluxe Edition
- F.E.A.R. Platinum
- Vampire : The Masquerade - Bloodlines
- SWAT 4 : Gold Edition
- Mortal Combat 1+2+3
- Fallout : New Vegas Ultimate Edition
- Roller Coaster Tycoon 2 : Triple Thrill Pack
- Caesar 3
- The Elder Scrolls III : Morrowind GOTY Edition
- LEGO City Undercover
- Anno 1404 : Gold Edition
- SimCity 3000 Unlimited
- Might and Magic 6 - pack Limited Edition
- Alpha Protocol
- Mad Max
- Ultima 7 The Complete Edition
- Leisure Suit Larry : Reloaded
- Worms Armageddon
- Warhammer 40,000 : Fire Warrior
