Publié le Dimanche 31 août 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
C'est qui la petite soumise ?C’est ma chère, tendre et aimante épouse qui porte la culotte à la maison.
L’affirmation date de quelques temps, déjà, et a été prononcée lors d’un dîner en famille, avec nos deux filles, durant une discussion dont le thème s’est depuis perdu dans les méandres de ma mémoire. La question : « à votre avis, les filles, qui porte la culotte ici ? ». La réponse, unanime : « maman ».
L’affaire aurait pu s’arrêter là parce qu’après tout, ce ne sont que des paroles de gamines qui ne savaient peut-être pas tout à fait, à l’époque, la signification du terme. Mais ma chère, tendre et aimante épouse l’a mal pris. Parce qu’elle est persuadée que non, à la maison, je suis le décideur et que c’est une injustice de croire qu’elle a pris la place du mâle alpha.
Elle n’a pas tout à fait tort, cela dit. Le fait qu’elle ait un salaire plus élevé et soit à l’origine de certaines dépenses essentielles ou encore qu’elle est un caractère plus entier, plus impulsif, sont sans doute à la base de cette certitude auprès de nos enfants.
Seulement voilà… les années ont passées et la question est souvent revenue dans les discussions. En famille ou avec des amis. Et toujours avec la même réponse : c’est elle qui porte la culotte.
Et ça l’énerve toujours autant.
Parce qu’à bien y réfléchir, nous avons un certain équilibre dans les prises de décisions au quotidien. Rares sont les fois où l’un décide sans l’avis de l’autre. Ou alors cela concerne des broutilles. Pire : ma parole a sans doute plus de poids puisque sur certaines décisions concernant notamment des sorties ou demandes diverses de nos gamines, si elle dit oui et moi non… et bien finalement ce sera non. Et si elle dit non et moi oui… et bien finalement ce sera oui…
Pour un mâle dominé, je ne m’en sors pas si mal, en fait… J’agis dans l’ombre… Je suis l’éminence grise (même si pour me faire porter la robe grise de capucin, il faudra se lever tôt, cf l’origine du terme).
Mais pour le monde entier, c’est ma chère, tendre et aimante épouse qui porte la culotte.
Le coup de grâce est venu ce week-end où, une nouvelle fois, la question a refait surface. Cette fois-ci, elle a été posée au petit copain de ma fille cadette, un gars bien sous tout rapport, gentil et serviable, plutôt bien éduqué, que l’on reçoit toujours avec plaisir, et donc, dont l’honnêteté de la réponse ne saurait être remise en cause.
Enfin moi, personnellement, je ne l’aime pas. Mais c’est juste parce que c’est le petit copain de ma fille. Et je n’aimerais jamais aucun petit copain de mes filles parce qu’ils ne seront jamais assez bien pour elles. Allez, disons que je ne l’aime pas juste un petit peu, parce que ça a quand même l’air d’être un gars bien. Suffisamment bien, d’ailleurs, pour que je ne le reçoive pas avec une batte de baseball, que je ne mette pas de clous dans son assiette ou que je ne l’emmène pas en forêt creuser un gros trou. C’est dire si je ne l’estime pas, mais juste un petit peu.
En tout cas, il a essayé de prendre des pincettes dans sa réponse, d’éluder un peu la question, avant de finalement consentir que oui, c’est bel et bien ma chère, tendre et aimante épouse qui porte la culotte.
Jeu, set et match.
Elle est le mâle alpha, je suis le mâle bêta (et je m’en porte très bien parce que je suis très bêta, comme mâle), le ciel est bleu, l’eau mouille et le pire noël est de plus en plus fort, chaque jour qui passe (je vous laisse trouver la référence). Ainsi va la vie.
Ça a quand même un peu dérapé hier soir, avec ma chère, tendre et aimante épouse. Nous dansions ensemble à l’horizontale, dans un duo passionné, en pleine fusion des sens, à jouir de nos corps embrasés. Alors qu’elle me chevauchait telle une amazone rebondissant sur son étalon, elle m’a collé une baffe et s’est écriée « alors, c’est qui la dominante, hein ? ».
Autre baffe « c’est qui la petite dominée ? »
Autre baffe « c’est qui la petite salope ? »
Autre baffe « ALLEZ ! DIS QUE T’ES MA PETITE SALOPE ! ».
Bon. Je veux bien être une éminence grise, mais pas une fille de joie à robe rouge. Y’a des limites. En plus, ce n’est pas ma couleur. Je l’ai retournée comme une crêpe et l’ai terminée le nez dans les oreillers, à lui claquer les fesses comme dans un mauvais film pour adultes.
Résultat, ça me fait mal aux joues dès que je mâche et ça lui fait mal dès qu’elle s’asseoit.
Va falloir que ça s’arrête, ce truc de qui porte la culotte. Ça commence à bien faire.
Allez, sur ce, je vais remettre de la glace sur mes joues.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Culotte.
