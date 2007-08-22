Yooka-Replaylee arrive en Octobre

Dernières actus
Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
On a enfin une date précise pour sa sortie !L'attente est terminée ! Le studio Playtonic a annoncé la date de sortie de Yooka-Replaylee, son remake très attendu. Le jeu sortira le 9 octobre 2025 sur Steam, Epic games, PlayStation 5, Xbox Series et... Nintendo Switch 2 ! C'est une excellente nouvelle pour tous les fans.
Ce jeu de plateforme sera disponible au prix de 28,99 €. Une édition physique sera aussi disponible pour 49,99 €. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui. L'édition physique comprendra un packaging amélioré et des bonus exclusifs.
Pour remercier les fans de longue date, les joueurs qui possèdent déjà le jeu original sur une plateforme donnée bénéficieront d'une réduction de 30 % en achetant Yooka-Replaylee sur la même plateforme.
Yooka-Replaylee est la version ultime et améliorée de Yooka-Laylee, le jeu de plateforme 3D et d'aventure développé par d'anciens talents qui ont travaillé sur Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country. De nouveaux défis et des favoris des fans vous attendent dans de vastes mondes ouverts. Le duo Yooka et Laylee revient, accompagné d'une magnifique bande-son orchestrale. Il y a aussi une carte encore plus grande, une nouvelle monnaie et de nombreuses options de personnalisation. Le duo n'a jamais été aussi beau et aussi agréable à incarner.
Yooka-Replaylee propose une version améliorée et enrichie du jeu original. L'histoire est repensée et racontée par les deux personnages principaux, avec de nouvelles séquences et des points d'intrigue inédits. Côté visuel, le jeu a été entièrement retravaillé, avec une refonte de l'art, des animations, des performances et de la résolution pour un rendu plus beau et plus fluide que jamais.
Les mini-jeux de Rextro sont remplacés par de nouveaux défis de plateforme en vue isométrique. Une nouvelle monnaie, les pièces de Capital B, fait son apparition, permettant d'acheter de nouvelles choses auprès de la machine Vendi, y compris de nouveaux toniques pour personnaliser votre style de jeu et des objets pour vos personnages. Pour faciliter votre progression, une nouvelle carte et un traqueur de collectibles sont disponibles.
Un nouveau personnage, Mark, fait aussi son apparition et sert de point de téléportation et de guide. Le gameplay a aussi été repensé. Les commandes et la caméra ont été retravaillées pour offrir une expérience plus moderne et plus réactive. Enfin, la bande-son originale, composée par Grant Kirkhope et David Wise, revient avec une version orchestrale.
