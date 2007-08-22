Dernières actus
Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Mortal Sin, un rogue like Fantasy en vue subjective
Sang pour sangDéveloppé par Nikola Todorovic, donc quasiment en solo, Mortal Sin est un rogue like Fantasy en vue subjective qui vient de sortir en version finale sur PC, via Steam. Après quelques mois passés en accès anticipé, le jeu est donc disponible dans sa version complète, au prix de 24,50 € (bénéficiez de 20% de réduction jusqu'au 12 septembre).
Un labyrinthe avec des niveaux générés aléatoirement vous attendent dans ce jeu rythmé où vous n'aurez pas une seconde de répit. Des affrontements au corps à corps avec des épées, des marteaux, des haches... le tout se terminant dans des gerbes de sang qui repeignent les murs... bienvenue dans un monde violent où le seul but est de survivre...
Une douzaine de classes de personnages sont proposés, chacune avec ses capacités. Les quêtes sont également générées aléatoirement. Des salles secrètes sont à découvrir.
Graphiquement inspiré par les Comics, le jeu vous permet de modifier la palette graphique pour adapter les couleurs à votre envie.
