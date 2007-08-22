Retour Ã  Silent Hill : dÃ©couvrez la bande-annonce

PubliÃ© le Lundi 1 septembre 2025 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez encore flipper

Retour à Silent Hill sortira le 4 février 2026 au cinéma. Inspiré de la célèbre saga de jeux vidéo, le film est réalisé par Christophe Gans, à qui l'on doit d'ailleurs... le film (assez moyen) Silent Hill de 2006.Le film est présenté comme inspiré par le jeu vidéo Silent Hill 2.L'histoire va suivre James Sunderland, un jeune homme dont la femme est morte récemment. Quand il reçoit une lettre d'elle lui demandant de la rejoindre à Silent Hill, ce gros nigaud qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, sinon il saurait ce qui l'y attend, se rend dans la ville...Bah il n'aurait pas dû.Au casting, Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Roberto Campanella...