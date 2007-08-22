Dernières actus
Lost Soul Aside s'offre une dém...
Mortal Sin, un rogue like Fantas...
Outbound , de nouvelles infos de...
Yooka-Replaylee arrive en Octobr...
Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
NBA 2K26 arrive (il est même déjà là pour certains)
Allez plus hautNBA 2K26 sort le 5 septembre. Mais il est déjà accessible en accès anticipé pour les fans qui ont commandé les éditions Superstar et Leave No Doubt. Ces éditions sont réservées au PC, à la PS5 et à la Xbox Series.
Gameplay retravaillé et plus basé sur les compétences des joueurs, jeu plus rapide et plus fluide, mouvements plus réalistes, plus décomposés, nouvelles signatures de joueurs, tirs rythmés, mais aussi nouveau scénario Ma Carrière débutant au Lycée pour finir dans la NBA, retour des parcs dans la ville, arrivée de la WNBA dans My Team, mode My Team remanié avec notamment des parties coop à 10 joueurs en 5v5, 30 scenarii dans Mon GM Offseason...
NBA 2K26 promet d'offrir encore plus, toujours plus...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)