NBA 2K26 arrive (il est même déjà là pour certains)

Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Allez plus haut

NBA 2K26 sort le 5 septembre. Mais il est déjà accessible en accès anticipé pour les fans qui ont commandé les éditions Superstar et Leave No Doubt. Ces éditions sont réservées au PC, à la PS5 et à la Xbox Series.Gameplay retravaillé et plus basé sur les compétences des joueurs, jeu plus rapide et plus fluide, mouvements plus réalistes, plus décomposés, nouvelles signatures de joueurs, tirs rythmés, mais aussi nouveau scénario Ma Carrière débutant au Lycée pour finir dans la NBA, retour des parcs dans la ville, arrivée de la WNBA dans My Team, mode My Team remanié avec notamment des parties coop à 10 joueurs en 5v5, 30 scenarii dans Mon GM Offseason...NBA 2K26 promet d'offrir encore plus, toujours plus...