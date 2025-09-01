DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 1 septembre 2025 Ã 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Slain 2: The Beast Within nous montre lsa premiÃ¨re bande-annonce
Tuer... ou se faire tuerSilver Lining Interactive et Steel Mantis ont dévoilé la première bande-annonce de gameplay pour leur jeu de plateforme et d'action en pixel-art, Slain 2: The Beast Within. Suite du jeu à succès Slain: Back From Hell, cet opus sortira sur Steam en 2026.
La bande-annonce donne un premier aperçu des combats rapides, du monde gothique du jeu et du retour de l'épée consciente Bathoryn. Vous incarnez le Prince Akran, le dernier des Chevaliers-Loups. Touché par une malédiction, il peut se transformer en loup-garou et détruire ses ennemis. Seul le feu et l'acier pourront arrêter la corruption de Lord Vroll.
Dans Slain 2: The Beast Within, éliminez vos ennemis avec des attaques de mêlée, des contres bien placés et les pouvoirs élémentaires de l'épée Bathoryn. Vous pourrez alterner entre les pouvoirs de feu, de glace et de magie pour vous adapter à chaque monstre.
Exploitez la puissance de la pleine lune pour vous transformer en un loup-garou imposant, capable de détruire ses ennemis grâce à sa vitesse, sa force et ses attaques de griffes. Il vous faudra maîtriser l'équilibre entre votre forme humaine et votre forme de bête pour survivre aux rencontres les plus dangereuses.
Embarquez pour trois quêtes qui s'entremêlent pour retrouver d'anciennes reliques : l'Œil, le Cœur et le Poignard. Chaque quête vous emmènera dans des environnements, face à des ennemis et à des défis différents.
Le royaume de Lord Vroll est protégé par des champions de cauchemar, des sorciers des abysses, des sorcières et des créatures nées des ténèbres. Chaque rencontre mettra à l'épreuve vos compétences et votre détermination.
Traversez un monde teinté de décadence gothique, des rues de Wolftown aux catacombes maudites. Chaque lieu est animé par un pixel-art détaillé et une bande-son inspirée du heavy metal.
