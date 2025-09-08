DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 1 septembre 2025 Ã 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
Un nouveau jeu d'action et de plateforme avec des Ã©lÃ©ments roguelikeStar Fire: Eternal Cycle, le jeu de tir roguelite à défilement horizontal du développeur Ethereal Fish Studio et de l'éditeur Indie Herb Games, arrivera sur Steam le 8 septembre 2025. Cette annonce a été faite aujourd'hui, lors du MIX Fall Game Showcase.
Dans Star Fire: Eternal Cycle, vous devez protéger la Terre d'une invasion d'insectes extraterrestres. Maîtrisez huit armes dynamiques avec une précision redoutable et personnalisez-les avec des améliorations. Vous devrez danser entre les attaques de vos ennemis avec des mouvements rapides, tout en imprégnant vos armes d'éléments qui changent la donne, comme le feu, la glace, la foudre, le vent, la terre et les ténèbres.
Le vaste système de Noyaux d'insectoïdes propose plus de 150 variations élémentaires pour des configurations puissantes et personnalisées à chaque partie. Vous pourrez geler vos ennemis avec l'Aura de givre, utiliser le Bouclier absolu pour la défense, ou détruire les ennemis avec le Fendeur de terre, l'Électrifiant Marteau fend-la-terre et d'autres armes de destruction massive.
Créez un véritable tourbillon de chaos en combinant équipements, armes et bonus élémentaires pour affronter neuf combats de boss épiques. Naviguez dans les canaux tordus du Fallout Shelter, explorez le vaste Desert of Death et d'autres environnements post-apocalyptiques, y compris une station spatiale qui semble abandonnée.
